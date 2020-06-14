Египет с 1 июля в полном объёме откроет авиасообщение

С 1 июля Египет открывает авиасообщение в полном объёме. Об этом на пресс-конференции в Каире заявил министр гражданской авиации страны Мухаммед Манар Инаба.
— Возобновление воздушного движения через все аэропорты Египта начнётся с 1 июля, — цитирует ТАСС Мухаммеда Манара Инаба.
Отмечается, что авиасообщение открывается не только в курортных зонах, но также в Каире и аэропорте Бург-Эль-Араб под Александрией.
Напомним, ранее в Турции назвали возможную дату запуска авиасообщения с Россией. Страна рассчитывает, что регулярные рейсы возобновятся с 15 июля. Отмечается, что в аэропорту у всех туристов будут проверять здоровье и при необходимости проводить бесплатный тест на коронавирус.