Египет с 1 июля в полном объёме откроет авиасообщение

С 1 июля Египет открывает авиасообщение в полном объёме. Об этом на пресс-конференции в Каире заявил министр гражданской авиации страны Мухаммед Манар Инаба.

— Возобновление воздушного движения через все аэропорты Египта начнётся с 1 июля, — цитирует ТАСС Мухаммеда Манара Инаба.

Отмечается, что авиасообщение открывается не только в курортных зонах, но также в Каире и аэропорте Бург-Эль-Араб под Александрией.