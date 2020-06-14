"Счёт на секунды идёт". Спасатели ГИМС МЧС рассказали о своей работе — видео

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15 июня Государственная инспекция по маломерным судам (ГИМС) МЧС России отмечает день своего создания. Накануне праздника вместе со спасателями Лайф отправился в профилактический рейд по выявлению нарушителей. Инспекторы и команда "МЧС Аквабайк-Спас" показали, как спасают людей на воде, вытащив из реки двух "тонущих" девушек.

— Спецоперация, в принципе, стандартная для нас. Двое отдыхающих не справились с управлением или что-то ещё, перевернули лодку, — рассказал спасатель специального отряда Давид Саркисян.

На гидроцикле спасатели могут добраться в места, где не проходит катер. Например, к береговой линии, где много отдыхающих и существует вероятность повредить кого-либо из них винтом. Первую помощь пострадавшим они оказывают до приезда врачей скорой помощи.

— Именно потому, что жизнь на счету, мы без таймеров, без ничего ныряем. Там уже счёт на секунды идёт, поэтому даже не задумываешься о таком. Надо действовать прямо максимально быстро. Сразу пошёл, спас и вернулся, — пояснил Саркисян.

Старший госинспектор Центра ГИМС ГУ МЧС России по Москве Алексей Антипов признался, что результат работы виден сразу, от этого и на душе приятно.