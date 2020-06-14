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"Счёт на секунды идёт". Спасатели ГИМС МЧС рассказали о своей работе — видео

Действовать во время нештатных ситуаций на воде необходимо максимально быстро.

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Видео © LIFE

15 июня Государственная инспекция по маломерным судам (ГИМС) МЧС России отмечает день своего создания. Накануне праздника вместе со спасателями Лайф отправился в профилактический рейд по выявлению нарушителей. Инспекторы и команда "МЧС Аквабайк-Спас" показали, как спасают людей на воде, вытащив из реки двух "тонущих" девушек.

Спецоперация, в принципе, стандартная для нас. Двое отдыхающих не справились с управлением или что-то ещё, перевернули лодку, — рассказал спасатель специального отряда Давид Саркисян.

На гидроцикле спасатели могут добраться в места, где не проходит катер. Например, к береговой линии, где много отдыхающих и существует вероятность повредить кого-либо из них винтом. Первую помощь пострадавшим они оказывают до приезда врачей скорой помощи.

Именно потому, что жизнь на счету, мы без таймеров, без ничего ныряем. Там уже счёт на секунды идёт, поэтому даже не задумываешься о таком. Надо действовать прямо максимально быстро. Сразу пошёл, спас и вернулся, — пояснил Саркисян.

Старший госинспектор Центра ГИМС ГУ МЧС России по Москве Алексей Антипов признался, что результат работы виден сразу, от этого и на душе приятно.

Этого сейчас так мало в нашей жизни, что это очень ценишь, — сказал Антипов.

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