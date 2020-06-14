НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Узнавай важные новости первым

Путин написал статью, посвящённую событиям Второй мировой войны

Решение о сроках публикации глава государства примет самостоятельно.

688

Фото © ТАСС / Георгий Липскеров

Президент России Владимир Путин написал статью, которая посвящена событиям Второй мировой войны. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Да, президент уже написал статью, — цитирует его ТАСС.

Как отметил Песков, пока непонятно, когда статью увидит свет. Решение о публикации Путин примет самостоятельно.

Ранее представитель Кремля сообщал, что сроки публикации статьи зависят от того, на какую дату будут назначены торжественные мероприятия, посвящённые победе в Великой Отечественной войне.

Выбор редакции

Loading...