Путин написал статью, посвящённую событиям Второй мировой войны

Президент России Владимир Путин написал статью, которая посвящена событиям Второй мировой войны. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

— Да, президент уже написал статью, — цитирует его ТАСС.

Как отметил Песков, пока непонятно, когда статью увидит свет. Решение о публикации Путин примет самостоятельно.