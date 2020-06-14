Не Крымом единым. Альтернатива популярным российским курортам

Ещё зимой москвичи, размазывая соль и снег по расчищенным дорожкам, мечтали о летнем отпуске. Сколько раз было сказано: "Вот бы на море сейчас, поскорей бы лето". Коронавирус спутал все планы и отнял законное право на труд и отдых. Засадил всех по домам, а там и лето настало. И кажется, вот они, свобода, солнце, но и тут опять непонятно, куда поехать.

В Ассоциации туроператоров (АТОР) предупредили о подорожании отдыха в России на 30%. Член президиума ассоциации Александр Курносов связал возможное повышение цен с ростом спроса на внутренний туризм из-за закрытых границ. Он уточнил, что подорожание — это один из возможных вариантов, если турпоток значительно сместится с выездного туризма на внутренний и если спрос превысит предложение, которое сейчас ограничено.

Как рассказали представители туроператора TEZ TOUR, основной спрос на поездки по России приходится на вторую половину летнего сезона. Это связано с тем, что из-за действующих в регионах карантинных мер путешественники стараются перенести свои поездки на более поздние даты. Соответственно, отельеры и авиаперевозчики пытаются всячески стимулировать спрос на первую половину лета, в том числе за счёт привлекательных тарифов. Туроператор отмечает, что сейчас нет предпосылок к повышению цен на предложения по России.

Россия необъятная, куда поехать по стране

Представители сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip напоминают, что в России множество мест, которые менее популярны традиционных курортных направлений, но летний отдых там будет запоминающимся и интересным. Например, Калининградская область, которая может быть полностью открыта для туристов с 15 июня. Туда стоит отправиться ради европейского колорита, пляжного отдыха на Куршской косе, в Светлогорске, Зеленоградске, посёлке Янтарный. Средняя стоимость авиабилета в июле — 6000 рублей в одну сторону. Если задаться целью, то можно найти и билеты по акции, стоимость которых начинается от 1600 рублей. На проживание в отеле категории "три звезды" нужно отложить от 1500 рублей за ночь на человека.

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Санкт-Петербург традиционно популярное направление у российских туристов. Оно всегда находится в топ-3. Помимо прогулок по городу специалисты OneTwoTrip рекомендуют прокатиться по наиболее интересным и атмосферным уголкам Ленинградской области: Выборг, Гатчина, Павловск, Шлиссельбург и множество других городов, природных и архитектурных достопримечательностей.

До Северной столицы можно добраться и на самолёте, и на поезде, и на автомобиле. Средняя стоимость авиабилета в одну сторону в июле ― 6900 рублей, а минимальная ― от 1900 рублей. Средняя стоимость билета на поезд в тот же период ― 3500 рублей. Ночь в трёхзвёздочном отеле ― от 1100 рублей.

Всего 300–500 рублей за поезд из Санкт-Петербурга — и вы на вокзале города Сортавала. Карелия — это живописные пейзажи, белые летние ночи. Единственным возможным минусом отдыха здесь может стать лишь обилие насекомых. Тех, кого не испугает мошкара, ждут национальные парки, горные реки и водопады, горный парк "Рускеала" и многое другое.

Специалисты OneTwoTrip предупреждают, что пока приезжающим в Карелию необходимо соблюдать карантин сроком две недели. Туристы могут посетить горный парк "Рускеала" по маршруту Санкт-Петербург — Сортавала — "Рускеала" без прогулок по населённым пунктам республики. Организовать себе лето на курорте легко. Долететь до Минеральных Вод Ставропольского края в июне в среднем стоит 7000 рублей в одну сторону, минимальная цена авиабилета — от 1250 рублей.

В основном туристы нечасто отдыхают в самом городе и отправляются в близлежащие Кисловодск, Железноводск, Лермонтов, Пятигорск и Ессентуки. Стоимость проживания за ночь в отеле категории "три звезды" в этих краях следующая: Минеральные Воды — от 1200 рублей, Кисловодск — от 2000 рублей, Ессентуки — от 980 рублей, Пятигорск — от 1600 рублей.

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Любителям отдыха в горах понравится Домбай. Доехать до него из Минеральных Вод с пересадками можно на общественном транспорте или арендовать авто. Путь займёт около трёх с половиной часов. Летом этот горнолыжный курорт превращается в туристско-альпинистский центр. Там собираются не только ради отдыха, но и для тренировок. Стоимость номеров в отелях в этих краях начинается от 1200 рублей за ночь.

Заместитель генерального директора по развитию круизной компании "ВодоходЪ" Илья Суховольский предлагает новый подход к отдыху вместо привычного пляжного времяпрепровождения. Путешествие на теплоходе с проживанием в уютной каюте, полноценным трёхразовым питанием, экскурсиями и развлечениями на борту варьируется от 4500 до 11 000 рублей с человека за сутки в зависимости от класса теплохода и продолжительности поездки.

Руководитель турагентств Go Travel Наталья Ансталь считает, что заменить Сочи и Крым можно отелями в регионах с хорошей инфраструктурой и качественным сервисом, которые расположены на берегу реки или другого водоёма и у них есть свой пляж со всеми удобствами. Например, отель Radisson Resort (Zavidovo) ничем не уступает по уровню комфорта отдыху в Турции.

По её словам, многие туроператоры стали организовывать чартерные рейсы на Байкал и Алтай. До пандемии такие туры стоили намного дороже, чем сейчас на рынке. Так как зарубежный отдых пока ещё недоступен, а цены на туры в регионы снижены, то Дальний Восток станет ещё одной альтернативой южному берегу России.