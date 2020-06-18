"Память не запретишь". В Латвии "Волонтёры Победы" приняли участие в акции против запрета георгиевской ленты — видео

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В столице Латвии Риге члены всероссийского общественного движения "Волонтёры Победы" приняли участие в митинге против запрета георгиевской ленты на территории страны. Накануне Комиссия сейма по правам человека и общественным делам поддержала инициативу не использовать в стране символ Победы во время праздников, митингов и шествий.

— Наши власти считают, что георгиевская ленточка угрожает демократическому строю и безопасности республики. Это вызывает у нас недоумение. Как георгиевская ленточка, которую латвийцы надевают раз в год в память о жертвах Второй мировой войны, может угрожать безопасности страны? — задала вопрос Ольга Раньшева, руководитель движения "Волонтёры Победы".

Активисты не намерены сдаваться. Если главный символ Победы действительно запретят, они раздадут людям тысячи флагов цвета георгиевской ленты. Также волонтёры хотят предложить использовать 9 Мая ленты красного цвета как символ знамени Победы.