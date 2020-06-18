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Регион
Опубликовано 18 июня 2020, 23:07

"Решение своевременное и назревшее". В ГД и Лиге безопасного интернета одобрили разблокировку Telegram

Фото © ТАСС / "Ведомости"

Фото © ТАСС / "Ведомости"

Отмечается, что в последние годы мессенджер серьёзно продвинулся в борьбе с фейками, запрещённой информацией и терроризмом.

В Госдуме и Лиге безопасного интернета прокомментировали Лайфу разблокировку мессенджера "Телеграм". Инициатива оценивается положительно.

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Член Общественной палаты, руководитель Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина уверена, что решение, принятое Роскомнадзором совместно с Генеральной прокуратурой, является своевременным и назревшим. Кроме того, администрация мессенджера достаточно оперативно реагирует на жалобы о распространении запрещённой информации или фейков.

Лига безопасного интернета не фиксирует в последнее время, что в "Телеграме" распространяется большее количество запрещённой или ограниченной к распространению информации, нежели чем на других площадках. Мы также не отмечаем "Телеграм" в числе лидеров по количеству распространённых фейков, информации о коронавирусе и предстоящем голосовании по конституции, — подчеркнула Мизулина.

Депутат Госдумы Антон Горелкин назвал решение о разблокировке ожидаемым и логичным. Он отметил, что приветствует эту инициативу и официальные заявления ведомств, и подчеркнул, что "Телеграм" в последние годы серьёзно продвинулся, например, в борьбе с терроризмом.

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То есть мессенджер действительно провёл большую работу. И, с другой стороны, мессенджер не придерживается, в отличие от того же "Фейсбука" и "Твиттера", дискриминации пользователей по политическим мотивам. Очевидная американская политическая цензура. Так вот, "Телеграм" не замечен в подобных историях, они достаточно выверены, сдержанны и действительно соблюдают права своих пользователей, заявил парламентарий.

Напомним, мессенджер "Телеграм" был заблокирован в России с апреля 2018 года за невыполнение требований — государственный орган обязал предоставить ключи шифрования. "Телеграм" ответил, что это невозможно по техническим причинам.

При этом во время пандемии коронавируса "Телеграм" стали использовать для распространения важных сообщений о статистике заболевших, лечении и мерах, которые принимают власти. В связи с этим в Госдуму даже внесли законопроект о разблокировке мессенджера, а также запрете блокировки ресурсов, с помощью которых население получает информацию в случае введения режима повышенной готовности или ЧС.

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Дарья Хомякова
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