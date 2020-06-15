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Опубликовано 15 июня 2020, 11:48

В Госдуму внесён законопроект о разблокировке Telegram

Также предлагается запретить блокировать информационные ресурсы, которые при введении ЧС осуществляют информирование о ней.

Депутаты Госдумы от партии "Справедливая Россия" Дмитрий Ионин и Федот Тумусов внесли в нижнюю палату парламента законопроект о разблокировке мессенджера Telegram. Соответствующий документ опубликован в электронной базе Госдумы.

Данный законопроект направлен на запрет блокировки информационных ресурсов и на разблокировку уже заблокированных информационных ресурсов (например, мессенджер Telegram), которые при введении режима повышенной готовности или ЧС осуществляют информирование о ней, а также являются основными источниками получения информации о текущей ситуации для органов государственной власти и должностных лиц, — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

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Напомним, ранее основатель Telegram Павел Дуров рассказал, что около 30 миллионов россиян пользуются мессенджером. По его словам, его разблокировка упростит пользование приложением людям.

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Фото © ТАСС / Андрей Гордеев

Анастасия Иванова
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