На военном корабле в Петербурге произошёл хлопок газа

Хлопок газа произошёл в одном из отсеков военного корабля "Иван Папанин". Судно находится на "Адмиралтейских верфях" в Санкт-Петербурге.

Источник Лайфа сообщил, что возгорания после детонации газа не последовало. По словам собеседника, при хлопке пострадали три человека. Один из них получил травмы средней степени тяжести, второй — ожоги, третий отказался от госпитализации.

Информацию о хлопке Лайфу подтвердил представитель АО "Адмиралтейские верфи". По его словам, при детонации на патрульном корабле пострадал один человек, все детали случившегося выясняются.

— Спасательными работами занимается сама фирма, — заявил собеседник.