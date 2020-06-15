Экс-боец "Альфы" рассказал Лайфу об удушающем захвате, из-за которого умер Флойд — видео

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Ветеран спецподразделения "Альфа" Андрей Попов продемонстрировал Лайфу удушающий приём, с помощью которого полицейские США задержали афроамериканца Джорджа Флойда.

— У человека [Флойда] были наручники. Полицейский положил колено [на шею] и перенёс свой вес [на него]... В данном случае он коленом пережал и артерию, и отчасти трахею, — объяснил он.

Показывая приём, он не стал полностью повторять его, объяснив, что переносить вес на колено в данной ситуации крайне опасно. Специалист добавил, что невольно убивший афроамериканца мог воспользоваться другими, менее опасными техниками. В этом случае ему бы удалось избежать трагедии.

— Арсенал боевых приёмов достаточно широк. Там порядка 10–15 приёмов достаточно знать, а может быть, и два-три, как говорят профессионалы. Этого достаточно для того, чтобы зафиксировать человека, поднять его, задержать и надеть наручники, — добавил он.

Экс-боец "Альфы" сравнил инцидент в США с недавним задержанием девушки, загоравшей на пляже в Сургуте вопреки действующим ограничениям. Он считает, что и в этом случае можно было воспользоваться другой техникой.

Напомним, после того как жёсткие действия полиции при задержании темнокожего Джорджа Флойда привели к его смерти, в США начались массовые протесты, которые не утихают уже несколько недель. На их фоне всемирную популярность приобрёл лозунг Black Lives Matters, призывающий прекратить расистский произвол и запретить правоохранителям применять смертельные приёмы против граждан. В ряде городов и штатов США суд и власти запретили использовать удушение и слезоточивый газ против протестующих на мирных митингах.