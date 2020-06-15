Дочери Джорджа Флойда подарили акции Disney

Американская певица и актриса Барбра Стрейзанд подарила свои акции компании Disney дочери погибшего в ходе жестокого задержания полицейскими афроамериканца Джорджа Флойда Джианне.
Шестилетняя девочка опубликовала на своей странице в "Инстаграме" фотографию, на которой она держит свой сертификат на акции американской студии.
— Спасибо, Барбра Стрейзанд, за посылку, я теперь являюсь акционером Disney благодаря вам, — написала Джианна.
Помимо акций Стрейзанд также подарила два своих альбома: My Name Is Barbra и Color Me Barbra.
Ранее американский рэпер Канье Уэст пожертвовал два миллиона долларов семье Флойда. Сообщалось, что часть этих денег пойдёт на будущее обучение Джианны в колледже.
Гибель афроамериканца Джорджа Флойда вызвала сильный резонанс в американском обществе. Смерть мужчины спровоцировала многочисленные акции протеста по всей стране, а также далеко за её пределами. Нередко они перерастали в волну погромов и мародёрства. Похороны погибшего прошли в узком семейном кругу.