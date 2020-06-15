Дочери Джорджа Флойда подарили акции Disney

Американская певица и актриса Барбра Стрейзанд подарила свои акции компании Disney дочери погибшего в ходе жестокого задержания полицейскими афроамериканца Джорджа Флойда Джианне.

Шестилетняя девочка опубликовала на своей странице в "Инстаграме" фотографию, на которой она держит свой сертификат на акции американской студии.

— Спасибо, Барбра Стрейзанд, за посылку, я теперь являюсь акционером Disney благодаря вам, — написала Джианна.

Помимо акций Стрейзанд также подарила два своих альбома: My Name Is Barbra и Color Me Barbra.

Ранее американский рэпер Канье Уэст пожертвовал два миллиона долларов семье Флойда. Сообщалось, что часть этих денег пойдёт на будущее обучение Джианны в колледже.