Тренер объяснил, почему нельзя интенсивно заниматься спортом после карантина

После трёх месяцев Россия постепенно выходит из строгой самоизоляции, но за это время многие люди расслабились и потеряли физическую форму, поэтому возвращаться к тренировкам нужно с большой осторожностью, чтобы не навредить себе. Об этом заявил фитнес-тренер Лев Гончаров в интервью радио Sputnik.

— Через три месяца самоизоляции потеря производительности тела могла составить около 30%. Это значит, когда люди возвращаются к тренировкам через три месяца, первую тренировку они должны провести с нагрузкой 50% от того, что было, — сказал он.

По его словам, темпы восстановления былой физической формы напрямую зависят от того, как именно проходили последние три месяца в каждом определённом случае. Если человек пытался поддерживать себя и соблюдал диету, это произойдёт быстрее, а если нет — наоборот. Однако вне зависимости от этого Гончаров рекомендует начинать с уменьшения нагрузки.