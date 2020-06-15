В Приморье режим повышенной готовности продлён до конца июня

Власти Приморского края приняли решение о продлении режима повышенной готовности до 30 июня. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Сообщается, что это связано с сохраняющимся приростом новых случаев коронавирусной инфекции.

Режим повышенной готовности предполагает нахождение дома пожилых граждан, людей с риском заболевания, а также закрытие целого ряда учреждений, безопасную дистанцию и использование защитных масок в общественных местах.

Главный санитарный врач Приморского края Татьяна Детковская также сообщила о сохранении режима удалённой работы до конца этого месяца.