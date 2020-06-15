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В Приморье режим повышенной готовности продлён до конца июня

Главный санитарный врач региона также сообщила о сохранении режима удалённой работы.

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Фото © Pixabay

Власти Приморского края приняли решение о продлении режима повышенной готовности до 30 июня. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Сообщается, что это связано с сохраняющимся приростом новых случаев коронавирусной инфекции.

Режим повышенной готовности предполагает нахождение дома пожилых граждан, людей с риском заболевания, а также закрытие целого ряда учреждений, безопасную дистанцию и использование защитных масок в общественных местах.

Главный санитарный врач Приморского края Татьяна Детковская также сообщила о сохранении режима удалённой работы до конца этого месяца.

За минувшие сутки коронавирусная инфекция выявлена у 91 жителя Приморья. Всего с начала эпидемии в регионе было зарегистрировано 2977 случаев инфицирования, 1720 пациентов уже выздоровели, 26 человек скончались.

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