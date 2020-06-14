Учёные выяснили, что из-за коронавируса может развиться новое заболевание

Группа учёных из Мельбурнского университета, Лондонского королевского колледжа и нескольких других исследовательских учреждений выяснила, что коронавирусная инфекция повышает риск развития диабета у пациентов. Результаты данной работы были опубликованы в New England Journal of Medicine.

Сообщается, что в ходе исследования специалисты выяснили, что наличие диабета усугубляет течение коронавируса. Согласно их данным, от 20 до 30 процентов умерших из-за CoViD-19 страдали сахарным диабетом.

Кроме того, учёные отмечают, что коронавирусная инфекция способствует развитию диабета у пациентов, которые им не болели до инфицирования. Специалисты утверждают, что протеин ACE-2, который обеспечивает проникновение коронавируса в клетки, также воздействует и на органы, которые отвечают за метаболизм глюкозы.

При этом пока не установлено, изменяется ли метаболизм глюкозы после выздоровления пациентов с коронавирусной инфекцией. Также исследователи пока не выяснили, является развивающийся у них диабет болезнью нового вида или же принадлежит ранее известным типам.