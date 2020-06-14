В московской мэрии рассказали, сколько предприятий за день оштрафованы за несоблюдение правил по коронавирусу

Глава столичного Департамента торговли и услуг Алексей Немерюк заявил, что в воскресенье, 14 июня, были оштрафованы почти 30 предприятий, которые занимаются торговлей в Москве. Об этом он сообщил РИА "Новости".

По словам Немерюка, наказания последовали за несоблюдение масочно-перчаточного режима и безопасной дистанции.

— Мы ежедневно штрафуем от 30 до 70 объектов. Сегодня мы оштрафовали 29 предприятий. Три — за несоблюдение дистанции, а 26 — это по маскам и перчаткам, — сообщил Немерюк.

Напомним, в Москве по-прежнему действует строгий режим обязательного ношения масок и перчаток в общественных местах, транспорте и на предприятиях торговли и услуг, также должна соблюдаться санитарная дистанция. В случае нарушения штраф могут получить как простые граждане, так и юридические лица.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин объявил, что с 9 июня отменяется пропускной режим и график прогулок. Теперь все жители столицы, в том числе старше 65 лет и те, у которых есть хронические заболевания, смогут беспрепятственно выходить на улицу, ездить по делам и находиться в общественных местах. Также с 9 июня заработали парикмахерские, салоны красоты, фотоателье, ветеринарные клиники и многие другие службы.

Уже с 16-го числа откроются для посетителей библиотеки, летние веранды, музеи, выставочные залы и зоопарки (посещать их можно будет по электронным билетам), риелторские конторы, службы проката, рекламные, консалтинговые и другие агентства.

С 23 июня разрешается открывать стационарные заведения общепита, фитнес-клубы, бассейны и ФОКи, детсады, учреждения соцзащиты. Можно будет использовать лавочки, детские и спортплощадки.