НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Узнавай важные новости первым

Врач рассказал об опасности лечения алкоголизма без ведома больного

Специалист также поведал о двух признаках, которые могут говорить об алкоголизме человека.

349

Фото © Pixabay

Психиатр, психотерапевт Александр Федорович считает, что неконтролируемый приём лекарственных средств может только навредить человеку, который зависим от алкогольных напитков, поэтому не стоит тайно и самостоятельно пытаться его вылечить. Об этом специалист рассказал в эфире радиостанции "Говорит Москва".

По словам врача, существуют различные "чудо-препараты", которые некоторые россияне без ведома больного подмешивают ему в напитки или пищу, но они не работают. Федорович отметил, что такие действия являются неправомерными с точки зрения закона, ведь по правилам лечение может проходить только на добровольной основе человека.

Иначе бывают ситуации очень тяжёлые, когда тяжесть состояния определяется алкоголизацией именно на фоне принимаемого препарата. Ни одна фармкомпания на это никогда не пойдёт, — подчеркнул врач, добавив, что покупатели таких псевдолекарств приобретают их из-за надежды.

Эксперт также назвал два признака, которые могут говорить об алкоголизме человека. Первый — это регулярное употребление спиртного, а второй — выпивание до состояния опьянения.

Выбор редакции

Loading...