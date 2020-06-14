Под Одессой при взрыве гранаты пострадало пять человек

В Одесской области в жилом доме пять человек получили травмы из-за взрыва гранаты РГД-5. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД Украины по региону.

Правоохранители выясняют все обстоятельства взрыва. Полицейскими уже установлено, что трое жителей села Дачное в возрасте от 23 до 29 лет принесли домой к одному из них гранаты, которые нашли в местном карьере, и начали их разбирать.

Фото © Пресс-служба ГУ МВД Украины по Одесской области 1 / 1

По данным полиции, в результате манипуляций с одним из устройств произошёл взрыв. Мужчины и две женщины, которые в то время были рядом с ними во дворе, получили осколочные ранения конечностей. Им немедленно была оказана необходимая медицинская помощь.