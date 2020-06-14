В Орловской области устроили массовую вечеринку, несмотря на пандемию коронавируса

Недалеко от парка отдыха "Горки", который находится в Орловской области, предположительно, 12 июня прошла массовая вечеринка, несмотря на меры, введённые в регионе из-за распространения коронавирусной инфекции.

Местными правоохранительными органами проводится проверка по данному инциденту, сообщает ТАСС.

Стоит отметить, что о вечеринке, на которой присутствовали десятки человек, стало известно после того, как в "Инстаграме" появились видеозаписи, где большое количество отдыхающих танцуют, поют и жгут пиротехнику под открытым небом. Позднее пользователь удалил все видео.