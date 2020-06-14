В Москве 15 июня откроют все закрытые в период самоизоляции вестибюли метро

25 вестибюлей московского метро, которые закрыли из-за снижения пассажиропотока в период самоизоляции, возобновят работу 15 июня. Об этом сообщили в пресс-службе метрополитена.
Отмечается, что их открытие поможет жителям города соблюдать социальную дистанцию при входе на станции.
— В понедельник утром в метро вернутся тысячи москвичей, которые после долгого перерыва отправятся на работу или по делам, — спрогнозировали в пресс-службе.
Всего в период самоизоляции из-за снижения численности пассажиров было на время закрыто 78 вестибюлей станций метро. Работа части из них была возобновлена 12 мая и 1 июня.
В мобильном приложении появилась возможность продления проездных билетов метро Москвы. В Дептрансе напомнили, что продлены будут лишь те проездные, по которым в период с 30 марта по 8 июня было совершено не более 22 поездок, а в период с 30 марта по 11 мая — не более восьми.