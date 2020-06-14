Макрон заявил, что "рад первой победе" над коронавирусом

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил о первой победе в борьбе с коронавирусной инфекцией, однако добавил, что полностью вирус ещё не повержен. Об этом французский лидер рассказал в ходе обращения к нации.

— Борьба с эпидемией не закончена, но я рад вместе с вами этой первой победе против вируса. С завтрашнего дня мы сможем перевернуть страницу первого акта кризиса, который мы только что пережили. С завтрашнего дня вся территория [Франции], кроме Майотты и Гвианы [заморские французские департаменты], где вирус ещё активно циркулирует, переходит в так называемую зелёную зону, что позволит с большей силой возобновить трудовую деятельность, — отметил Макрон.

Французский президент также добавил, что рестораны и кафе будут полностью открыты для желающих в регионе Иль-де-Франс. С 2 июня в парижском регионе были открыты только террасы.

А с 22 июня, по словам Макрона, детские сады и школы могут принять всех учеников в обязательном порядке.

Президент Франции в ходе обращения подтвердил, что второй тур муниципальных выборов в стране состоится 28 июня.

Макрон призвал французов в дальнейшем продолжать соблюдать все рекомендации медиков, санитарную дистанцию, отметив, что с этим вирусом "придётся жить ещё долгое время".