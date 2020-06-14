Воробьёв: Каждая четвёртая покупка жителей Подмосковья совершается онлайн

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв сообщил, что каждая четвёртая покупка, совершённая в регионе, осуществляется с помощью Интернета. Об этом он рассказал в интервью "Российской газете", отметив, что это связано с мерами, введёнными в Московской области из-за коронавируса.

— Сейчас каждая четвёртая покупка в Подмосковье совершается через Интернет, это удобно и безопасно. Если в конце марта суточный оборот всех операторов интернет-торговли в Московской области составлял 129 миллионов рублей, то в начале июня — уже 1,7 миллиарда. Рост, как видите, в десять раз, а в некоторые дни этот показатель достигал и 3 миллиардов рублей, — подчеркнул глава региона.

Воробьёв также добавил, что в Подмосковье за эти месяцы на 60% выросли показатели розничной торговли продовольственными продуктами. Губернатор рассказал, что к началу снятия тех мер, которые власти области ввели для борьбы с CoViD-19, оборот составил 3,3 миллиарда рублей.

Воробьёв заявил, что по этому показателю Подмосковье опередило даже Москву. Он связывает это с тем, что многие жители столицы решили уехать за город на то время, пока необходимо было оставаться дома.