Всё как в реальности. Петербургский театр поставил первый в России Minecraft-спектакль

Большой драматический театр Санкт-Петербурга представил первый в России спектакль, который был поставлен в Minecraft. Постановка Чехова "Вишнёвый сад" длилась около 15 минут, видео было опубликовано на канале БДТ в "Ютубе".

Перед спектаклем зрители смогли увидеть выстроенное игроками виртуальное здание БДТ. Знаменитый синий зрительный зал, парадная лестница — всё в точности повторяет реальное помещение театра.

Сама постановка началась сразу после третьего звонка. Спектакль представляет собой краткую версию русской классической пьесы. Артисты играли и озвучивали свои роли в реальном времени. В постановке были задействованы артисты Ирина Патракова, Виктор Княжев, Максим Бравцов и Алексей Фурманов, а помогал им бот-зомби.