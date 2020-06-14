Менеджер Нурмагомедова назвал Макгрегора проституткой

Менеджер российского бойца смешанных единоборств Хабиба Нурмагомедова Али Абдель-Азиз в грубой форме прокомментировал решение Конора Макгрегора о завершении карьеры.
— Завершение карьеры? Да он всё та же проститутка, ему просто нужно внимание, — сказал менеджер в интервью изданию TMZ.
Представитель Нурмагомедова также заявил, что ирландский боец, который является бывшим чемпионом UFC, мог бы провести поединок с Тони Фергюсоном или Хорхе Масвидалем.
Напомним, ранее Конор Макгрегор заявил о том, что прекращает выступления в ММА. Он отметил, что причиной такого решения стало долгое ожидание бойца следующих поединков.
За свою карьеру ирландец становился чемпионом UFC в лёгком и полулёгком весе. Макгрегор провёл 26 поединков, в 22 одержал победу, в четырёх потерпел поражение. До этого он уже несколько раз заявлял об уходе из спорта.