Пушков высмеял новую стратегию Киева на переговорах по Донбассу

Российский сенатор Алексей Пушков высмеял слова главы МИД Украины Дмитрия Кулебы о "наступательной" дипломатии, которую использует Киев для взаимодействия с Москвой на переговорах по Донбассу.

— Он [Кулеба] прав в том смысле, что Украина раз за разом наступает на одни и те же грабли: пытается обойти минские соглашения — и всякий раз безуспешно, — написал он в "Твиттере".

Пушков отмечает, что тактика Украины "наступательная" лишь в том смысле, что в реальности Донбасс всё дальше и дальше от Украины.