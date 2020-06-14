НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Узнавай важные новости первым

Пушков высмеял новую стратегию Киева на переговорах по Донбассу

По его словам, в реальности она имеет обратный желаемому Украиной результат.

508

Фото © Станислав Красильников / ТАСС

Российский сенатор Алексей Пушков высмеял слова главы МИД Украины Дмитрия Кулебы о "наступательной" дипломатии, которую использует Киев для взаимодействия с Москвой на переговорах по Донбассу.

Он [Кулеба] прав в том смысле, что Украина раз за разом наступает на одни и те же грабли: пытается обойти минские соглашения — и всякий раз безуспешно, — написал он в "Твиттере".

Пушков отмечает, что тактика Украины "наступательная" лишь в том смысле, что в реальности Донбасс всё дальше и дальше от Украины.

Ранее Лайф сообщал, что глава МИД Украины заявил, что готов начать переговоры с российским коллегой Сергеем Лавровым.

Выбор редакции

Loading...