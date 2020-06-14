Глава МИД Украины рассказал о желании Киева получить чёрные ящики сбитого в Иране "боинга"

Бортовые самописцы сбитого недалеко от аэропорта Тегерана Boeing 737-800 Международных авиалиний Украины следует доставить в Киев, а уже оттуда передать во Францию для расшифровки. Об этом заявил украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в интервью "Укринформу".

— Дело со сбитым самолётом чрезвычайно чувствительное, потому что речь идёт о чувствах семей погибших. Поэтому мы стараемся действовать максимально корректно и призываем наших иранских партнёров делать то же самое, — пояснил глава внешнеполитического ведомства Украины.

Кулеба отметил, что украинские власти достигли договорённости о расшифровке бортовых самописцев во Франции. По словам министра, вокруг чёрных ящиков "происходит много игр".

— На пути во Францию мы должны увидеть их на Украине, — подчеркнул Кулеба.