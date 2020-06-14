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Глава МИД Украины рассказал о желании Киева получить чёрные ящики сбитого в Иране "боинга"

Министр признал, что у страны нет оборудования для их дешифровки.

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Фото © ТАСС / Zuma

Бортовые самописцы сбитого недалеко от аэропорта Тегерана Boeing 737-800 Международных авиалиний Украины следует доставить в Киев, а уже оттуда передать во Францию для расшифровки. Об этом заявил украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в интервью "Укринформу".

Дело со сбитым самолётом чрезвычайно чувствительное, потому что речь идёт о чувствах семей погибших. Поэтому мы стараемся действовать максимально корректно и призываем наших иранских партнёров делать то же самое, — пояснил глава внешнеполитического ведомства Украины.

Кулеба отметил, что украинские власти достигли договорённости о расшифровке бортовых самописцев во Франции. По словам министра, вокруг чёрных ящиков "происходит много игр".

На пути во Францию мы должны увидеть их на Украине, — подчеркнул Кулеба.

Напомним, украинский "боинг", выполнявший рейс из Тегерана в Киев, потерпел крушение утром 8 января вскоре после взлёта. На борту находилось 176 человек из Афганистана, Германии, Ирана, Канады, Украины, Великобритании и Швеции. Все они погибли. Генштаб Вооружённых сил Ирана 11 января официально признал, что лайнер был сбит расчётом противовоздушной обороны из-за "человеческой ошибки". Позже был обнародован список погибших, также в Сети появились видео крушения и фото с места катастрофы.

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