В Канаде собака загрызла собственную хозяйку во время прогулки

Жительница канадской провинции Новая Шотландия погибла в результате нападения собственной собаки во время утренней прогулки. После случившегося пёс убежал, на период поиска животного жителей района попросили оставаться в своих домах. Об этом сообщает СВС со ссылкой на данные местной полиции.
О случившемся правоохранителям сообщила Джоселин Паркер. Её на дороге остановил парень, одетый в костюм для пробежки, и предупредил о том, что впереди на дороге стоит большая "мускулистая собака", а неподалёку на обочине лежит, предположительно, мёртвое тело. Он также уточнил, что видел хозяйку и питомца живыми и невредимыми буквально несколько минут назад.
— Что произошло за эти 10 или 15 минут, мы не знаем. Только она и собака будут знать. Мы полагали, что собака напала на неё, судя по травмам, которые видели, — сказала Паркер.
Свидетелям удалось увидеть, в какую сторону убежала собака до приезда полиции. Спустя пару часов поисков тело собаки было найдено, она погибла под колёсами автомобиля в нескольких километрах от места трагедии. Как рассказали соседи, у погибшей была пара питбулей, которых она пыталась перевоспитать. По их словам, одного из них они действительно считали опасным, хотя тот, что набросился на хозяйку, до этого не проявлял никакой агрессии.
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