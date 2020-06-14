Назван предполагаемый виновник загрязнения реки нефтепродуктами в Сочи

Загрязнение нефтепродуктами реки Иры в Лазаревском районе города Сочи могло произойти в результате деятельности предприятия по ремонту автотранспорта. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на краевую прокуратуру.

— Предварительно, вытекли [нефтепродукты] из станции техобслуживания автомобилей, — говорится в сообщении.

Отмечается, что в настоящий момент сотрудники ведомства совместно с коллегами из природоохранной прокуратуры и процессуальной полицией проводят проверку, в ходе которой будет проведена экспертиза. Точный источник загрязнения и сумма ущерба будут установлены по её итогам.

О случившемся ранее сообщал Лайф. Вода в реке Ире внезапно почернела и покрылась радужными пятнами. По словам местных жителей, от загрязнения начали погибать рыба и другие обитатели.