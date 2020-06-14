Назван предполагаемый виновник загрязнения реки нефтепродуктами в Сочи

Загрязнение нефтепродуктами реки Иры в Лазаревском районе города Сочи могло произойти в результате деятельности предприятия по ремонту автотранспорта. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на краевую прокуратуру.
— Предварительно, вытекли [нефтепродукты] из станции техобслуживания автомобилей, — говорится в сообщении.
Отмечается, что в настоящий момент сотрудники ведомства совместно с коллегами из природоохранной прокуратуры и процессуальной полицией проводят проверку, в ходе которой будет проведена экспертиза. Точный источник загрязнения и сумма ущерба будут установлены по её итогам.
О случившемся ранее сообщал Лайф. Вода в реке Ире внезапно почернела и покрылась радужными пятнами. По словам местных жителей, от загрязнения начали погибать рыба и другие обитатели.
Происшествие куда большего масштаба произошло на севере России в Красноярском крае, где в результате инцидента на ТЭЦ-3 в Норильске 29 мая в реку разлилось 20 тысяч тонн нефтепродуктов, общая площадь загрязнения составила 180 тысяч квадратных метров.
По данным Росприроднадзора, причиной разлива нефтепродуктов могла стать просадка бетонной площадки, на которой установлен топливный бак. Директора предприятия и главного инженера арестовали, дело возбуждено против мэра Норильска.