Главный фермер Кубани умер, спасая тонущего ребёнка

Председатель Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов Кубани Виктор Сергеев скончался от сердечного приступа при спасении тонущего мальчика. Об этом сообщает Администрация Краснодарского края.

Сообщается, что трагедия произошла в Темрюкском районе. Сергееву удалось спасти ребёнка, однако сам выйти из воды он не смог. Ему был 71 год.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев выразил соболезнования семье погибшего, отметив, что Виктор Сергеев был открытым, принципиальным, настойчивым человеком, всегда защищавшим интересы крестьян как свои личные.