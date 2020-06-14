В Атланте стрелок на пикапе убил двух человек и ранил пятерых — видео

В американском городе Атланта два человека погибли и пятеро госпитализированы после того, как неизвестный открыл стрельбу по прохожим из люка проезжавшего по дороге пикапа. Об этом сообщает телеканал Fox.

В соцсетях были опубликованы видеозаписи одного из местных жителей, который находился на месте в момент происшествия. На них молодой человек появляется уже бегущим мимо автомобилей, слышны выстрелы из огнестрельного оружия. Полицейские объявили в розыск автомобиль, который может быть причастен к инциденту. Мотивы и цель стрелка неизвестны, однако, по данным региональных СМИ, инцидент произошёл в районе города, где селились в основном не самые бедные афроамериканцы с доходом выше среднего.

Фото © Atlanta Police Department

Между тем в Атланте не утихают волнения после гибели местного жителя Рейшарда Брукса во время задержания полицией. Одного из её сотрудников после инцидента уволили. По заявлению окружного прокурора, в ближайшее время власти штата примут решение о предъявлении против него обвинений.