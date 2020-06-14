Губернатор Подмосковья рассказал, на сколько в регионе может вырасти поток туристов

В Московской области в летний сезон туристический поток может вырасти примерно на 10–15%. Об этом в интервью "Российской газете" заявил губернатор региона Андрей Воробьёв.

По его словам, россиянам не стоит сильно беспокоиться из-за закрытия границ в связи с пандемией коронавируса.

— Не думаю, что жителям нашей большой страны стоит сильно переживать из-за временно закрытых границ. У нас своих мест для отдыха достаточно. По нашим прогнозам, в Подмосковье в летний сезон поток туристов может вырасти на 10–15%, — отметил Воробьёв.

Губернатор Подмосковья также добавил, что область готовится к летнему сезону как в части сервиса, так и в части соблюдения всех санитарных норм.