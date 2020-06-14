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Губернатор Подмосковья рассказал, на сколько в регионе может вырасти поток туристов

Он отметил, что сейчас идёт подготовка не только по сервису, но и по соблюдению всех санитарных норм.

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Фото © Pixabay

В Московской области в летний сезон туристический поток может вырасти примерно на 10–15%. Об этом в интервью "Российской газете" заявил губернатор региона Андрей Воробьёв.

По его словам, россиянам не стоит сильно беспокоиться из-за закрытия границ в связи с пандемией коронавируса.

Не думаю, что жителям нашей большой страны стоит сильно переживать из-за временно закрытых границ. У нас своих мест для отдыха достаточно. По нашим прогнозам, в Подмосковье в летний сезон поток туристов может вырасти на 10–15%, — отметил Воробьёв.

Губернатор Подмосковья также добавил, что область готовится к летнему сезону как в части сервиса, так и в части соблюдения всех санитарных норм.

Неважно, едете вы в гостиницу, на рыбалку, собирать грибы или отправляете детей в летний лагерь, всё должно быть комфортно и безопасно, чтобы захотелось вернуться, — подчеркнул глава Московской области.

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