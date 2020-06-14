Можно стричься, ходить в библиотеки и не только. В Петербурге смягчают меры, введённые из-за CoViD-19

В Санкт-Петербурге с понедельника, 15 мая, вновь заработают парикмахерские, библиотеки, бани, мебельные магазины, фотостудии и многое другое. Изменения в Постановление Правительства Петербурга от 13 марта 2020 года № 121 "О мерах по противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции (CoViD-19)" внёс губернатор города Александр Беглов.

Согласно данным изменениям, с сегодняшнего дня разрешается работа библиотек и архивов, парикмахерских (за исключением косметических услуг), риелторских организаций, рекрутинговых агентств, городских бань, фотомастерских, фотостудий и фотоателье, мебельных магазинов (за исключением объектов розничной торговли, находящихся в зданиях торгово-развлекательных комплексов и торговых центров), а также организаций, которые занимаются ремонтом, обслуживанием и арендой велосипедов и самокатов.

Также разрешается возобновить тренировочный процесс в профессиональных спортивных клубах и государственных учреждениях Петербурга, занимающихся спортивной подготовкой "на этапе совершенствования спортивного мастерства и высшего спортивного мастерства", а также подготовкой членов спортивных сборных команд.

Кроме того, с понедельника для жителей Петербурга в полном объёме восстанавливается действие льготных и бесплатных проездных билетов в пригородных поездах и автобусах.

Стоит отметить, что на втором этапе снятия мер, введённых из-за коронавируса, который может начаться в конце июня, в Северной столице планируется открыть навигацию по рекам и каналам, но без питания на борту, возможно открытие летних кафе и веранд, при благоприятной эпидемиологической ситуации также могут разрешить доступ в дворцово-парковые ансамбли и зоопарк. А на третьем этапе снятия ограничительных мер, который может начаться в июле, могут вновь заработать салоны красоты, фитнес-центры и бассейны.