Воробьёв оценил финансовые потери Подмосковья из-за коронавируса

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв заявил, что региональный бюджет в 2020 году может недополучить около 133 миллиардов рублей из-за эпидемии коронавируса. Об этом глава Подмосковья рассказал в интервью "Российской газете".

— Бюджет Московской области, как и многих других регионов, сейчас испытывает колоссальную нагрузку. Расходы на медицину, социальную поддержку серьёзно выросли, а доходы упали. По нашим оценкам, в этом году региональная казна может недополучить около 133 миллиардов рублей, — отметил губернатор.

По словам Воробьёва, даже несмотря на значительную помощь федерального центра, властям Подмосковья придётся отказаться от некоторых программ и проектов. Однако он добавил, что все меры соцподдержки граждане получат в полном объёме. Экономить будут, по признанию Воробьёва, на дорогостоящих проектах, капитальных вложениях, которые можно перенести на более поздние сроки.

— Возможно, в благоустройстве или дорожном строительстве скорректируем графики работ, какие-то объекты сдадим чуть позже, но без потери качества. Также сократим объём государственных закупок. Наша задача сейчас — обеспечить сбалансированность бюджета, сохранить устойчивость для дальнейшего развития, — подчеркнул глава области.