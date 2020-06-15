Специалисты заявили об уменьшении арсеналов с ядерным оружием

Благодаря усилиям России и США на планете сокращается количество ядерного оружия, однако те страны, которые им обладают, продолжают его модернизировать. Об этом говорится в ежегоднике Стокгольмского международного института исследования проблем мира (СИПРИ).

Как отмечают специалисты, в начале этого года у девяти стран — США, России, Великобритании, Франции, Китая, Индии, Пакистана, Израиля и КНДР — было около 13,4 тысячи ядерных боеголовок, а годом ранее было почти 13,9 тысячи боеголовок.

— В целом арсеналы ядерных боеголовок продолжают сокращаться. Прежде всего это связано с тем, что США и Россия устраняют выведенные из состава вооружений боезаряды. При этом в США и в России реализуются масштабные и дорогие программы по замене и модернизации ядерных боеголовок, систем доставки ракет и самолётов, а также объектов по производству оружия, — говорится в тексте доклада международных экспертов.

Исследователи также добавили, что арсеналы других ядерных государств гораздо меньше российского и американского, однако все эти страны либо начали развивать новые системы доставки ядерного оружия, либо объявили о своих намерениях. Как отмечают специалисты, Китай находится в середине пути "значительной модернизации и расширения своего ядерного арсенала".