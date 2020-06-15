Адвокат Ефремова обвинил семью погибшего в ДТП с участием актёра в чёрном пиаре на трагедии

Адвокат актёра Михаила Ефремова, устроившего пьяное ДТП в центре Москвы, Эльман Пашаев заявил, что решение семьи погибшего в аварии Сергея Захарова не идти на контакт и не принимать извинения его подзащитного можно объяснить "чьим-то грязным пиаром". Об этом он рассказал в интервью Пятому каналу.

— Если потерпевшей стороне нормально объясняли бы, чем это всё закончится, они так не поступили бы. Но когда кто-то себе грязный пиар делает, отговаривает, что нам пока ничего не надо, мы будем большие деньги получать, — сказал он.

По словам Пашаева, мысли о том, что в качестве моральной компенсации Ефремов может предоставить большую сумму, — "это заблуждение, Ефремов не олигарх". На уточняющий вопрос журналиста о том, откуда у правозащитника есть информация об истинных намерениях близких погибшего, тот сослался на свои источники, которые это подтвердили. Он также отметил, что Ефремов не оставляет попыток извиниться перед родственниками Захарова и не пытается "договориться". Он указывает, что будущее будет решаться по закону.

Напомним, ДТП в центре Москвы с участием актёра Михаила Ефремова произошло поздно вечером 8 июня. Водитель фургона ВАЗ, в который врезался актёр, скончался в больнице от полученных в ДТП травм. Ефремову грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет. На время следствия суд отправил артиста под домашний арест на два месяца. В рамках расследования возбуждено дело о сбыте наркотиков, которые нашли в крови артиста.