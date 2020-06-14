Лайф публикует видео с поднятым на сушу катером, экипаж которого без вести пропал на Камчатке

На Камчатке спасатели подняли на сушу катер "Тихий", который перевернулся в Авачинской бухте. Лайф публикует видеозапись с места его стоянки.

Как видно на представленных кадрах, какие-либо визуальные повреждения на судне отсутствуют, что могло стать причиной случившегося — не уточняется. По данным регионального СУ СКР, в настоящий момент отрабатываются три основные версии. В краевом ГУ МЧС РФ уточнили, что поиски четверых пропавших членов экипажа возобновятся 15 июня с наступлением светлого времени суток.