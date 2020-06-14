Эксперты составили рейтинг регионов России по уровню благосостояния семей

Ямало-Ненецкий автономный округ возглавил рейтинг субъектов РФ по уровню благосостояния семей, помимо него в лидерах оказались нефтегазовые регионы и финансовые центры. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на проведённое исследование.

По данным журналистов, в среднестатистической российской семье, где оба родителя получают среднюю по стране зарплату и воспитывают двух детей, за вычетом минимально необходимых расходов максимально возможный остаток средств составляет 37,5 тысячи рублей. Если ребёнок один, то 48 тысяч рублей.

При этом в ЯНАО данная сумма больше почти в три раза — 88 и 101 тысяча рублей соответственно. Вторую строчку занимает Сахалинская область — 72 и 86 тысяч, третье место досталось Москве — 65 и 76 тысяч рублей. Помимо них ещё в пяти регионах у семьи с двумя детьми остаётся более 50 тысяч — это Санкт-Петербург, Ханты-Мансийский автономный округ — Югра, Магаданская область, Чукотский автономный округ, Ненецкий автономный округ.

Отмечается, что в то же время в десяти российских регионах у семьи со средним заработком после минимальных расходов в свободном распоряжении остаётся менее 10 тысяч рублей. Это Республика Калмыкия, Брянская область, Республика Дагестан, Республика Ингушетия, Алтайский край, Карачаево-Черкесская Республика, Псковская область, Ивановская область, Чеченская Республика и Кабардино-Балкарская Республика. В последней сумма затрат превысила доходы на тысячу рублей.