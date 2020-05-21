В Минэкономразвития рассказали, на сколько упадут реальные доходы россиян в 2020 году

Реальные доходы россиян по итогам 2020 года могут сократиться на 3,8%, однако уже в следующих годах ожидается рост этого показателя. Такие данные приводятся в обновлённом прогнозе социально-экономического развития России на 2020 год и период 2021–2023 годов, который подготовили в Минэкономразвития.

По словам главы ведомства Максима Решетникова, снижение во втором квартале достигнет 6%. При этом без антикризисных мер оно составило бы 7,5%. При этом в 2021 году реальные доходы вырастут на 2,8%, а в следующих годах — на 2 и 2,6% соответственно.