Эксперты назвали банковские услуги, которые вскоре могут стать платными

Российские банки будут вынуждены взимать плату со своих клиентов за некоторые услуги и сервисы, если сохранится административное регулирование и ограничение комиссий за приём карт (эквайринг). Об этом пишет газета "Известия" со ссылкой на письмо Ассоциации банков РФ (АБР) в правительство.

Сообщается, что клиентам, возможно, придётся платить деньги за выпуск и обслуживание карт, использование мобильных приложений банков, а также доступ к кол-центру. Также отмечается, что банки могут сократить или вовсе отменить программы лояльности. Как говорится в письме, на данный момент расходы на эти услуги и сервисы субсидируются за счёт межбанковских комиссий.

Вице-президент АБР Алексей Войлуков рассказал, что в России сейчас действует отличная от европейской бизнес-модель на рынке безналичных платежей, за счёт которой большинство банковских услуг для клиентов бесплатны — они субсидируются за счёт доходов от эквайринга. Он также добавил, что данная модель позволила увеличить долю безналичного оборота с 25 процентов в 2014 году до 65 процентов в 2020-м.

— Если пенсионеру или студенту в России придётся платить за карту около шести тысяч ежегодно, как в европейских странах, он предпочтёт вовсе отказаться от безналичных платежей, — подчеркнул Войлуков.

Кроме того, по его словам, взимание платы за услуги мобильного приложения является маловероятным, потому что в нём есть широкий ряд функций, включая оформление кредита. По мнению Войлукова, сохранение ограничений повлечёт за собой плату за выпуск и обслуживание карт.

В Центробанке России же сообщили, что ограничение эквайринговых комиссий носит временный характер, а сама мера направлена, в частности, на поддержку малого и среднего бизнеса.