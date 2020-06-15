Турецкая армия начала бомбёжку объектов Рабочей партии Курдистана в Ираке — видео

Вооружённые силы Турции начали операцию против запрещённой в стране Рабочей партии Курдистана (РПК) на севере Ирака, об этом сообщила пресс-служба Минобороны страны. В Сети были опубликованы видеозаписи с моментами удара.

— Операция "Коготь орла" началась. Наши истребители обрушивают пещеры на головы террористов, — говорится в сообщении министерства в "Твиттере".

Ранее в соцсетях были опубликованы кадры ночного взлёта турецких F-16 с авиабазы. Их целью являются объекты Рабочей партии Курдистана, которые, по данным турецкого Минобороны, представляют угрозу безопасности страны.

По словам представителей ведомства, операция проходит в рамках "законных прав на самооборону" и для обеспечения безопасности турецких границ от нападений со стороны членов РПК.