Турецкая армия начала бомбёжку объектов Рабочей партии Курдистана в Ираке — видео

TSK, Kuzey Irak'ta hava durumunu güncelledi. #pencekartal pic.twitter.com/eqYjBkPLyC— TTA Haber (@ttahaber) June 14, 2020
Вооружённые силы Турции начали операцию против запрещённой в стране Рабочей партии Курдистана (РПК) на севере Ирака, об этом сообщила пресс-служба Минобороны страны. В Сети были опубликованы видеозаписи с моментами удара.
— Операция "Коготь орла" началась. Наши истребители обрушивают пещеры на головы террористов, — говорится в сообщении министерства в "Твиттере".
Ранее в соцсетях были опубликованы кадры ночного взлёта турецких F-16 с авиабазы. Их целью являются объекты Рабочей партии Курдистана, которые, по данным турецкого Минобороны, представляют угрозу безопасности страны.
🦅🦅🦅havalandı ve Pençe-Kartal Operasyonu başladı🇹🇷🇹🇷🇹🇷TERÖRİSTLERİN İNLERİ BAŞLARINA YIKILIYOR👊💪🇹🇷🚀💥 pic.twitter.com/JRLjGB1glW— #ANDIMIZ #KEMALİST #VATAN (@orcuntcvatan) June 14, 2020
По словам представителей ведомства, операция проходит в рамках "законных прав на самооборону" и для обеспечения безопасности турецких границ от нападений со стороны членов РПК.
Ранее Лайф сообщал, что в Ираке обстреляли американскую военную базу.