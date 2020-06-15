В России может появиться система, определяющая коронавирус за десять минут

Учёные из Санкт-Петербургского государственного электротехнического университета ЛЭТИ занимаются разработкой специальной системы, которая сможет определить наличие коронавирусной инфекции в организме человека за десять минут. Об этом сообщают "Известия".

Для этого специалисты намерены применять пептиды, которые обладают структурой, комплементарной шипам коронавируса. Идентифицировать вирус будет возможно при помощи биочипа, который также будет блокировать CoViD-19.

— Наша методика такова. Поскольку вирус находится в эпителии, для анализа необходима мокрота или мазок из горла или носа. На чипе из стекла или полимера размером с предметное стёклышко имеется входной резервуар с раствором, куда помещается проба для анализа. Чип вставляется в считывающее устройство, где раствор проходит мимо площадок с пептидами, — рассказала ведущий научный сотрудник ЛЭТИ Татьяна Зимина.