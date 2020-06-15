Трамп обвинил американские СМИ в молчании о массовых протестах в Сиэтле

Американский президент Дональд Трамп заявил, что СМИ специально в достаточно маленьком количестве говорят о массовых протестах в Сиэтле (штат Вашингтон), где демонстранты создали так называемую Автономную зону Капитолийского холма.
— Кто-нибудь замечает, как мало публикующие фейки СМИ пишут о леворадикальном перевороте в Сиэтле? Это делается очень даже намеренно, потому что они знают, какое сильное влияние эта слабость и некомпетентность имеет в политическом плане. Мэру и губернатору должно быть стыдно за себя. Это можно легко исправить, — написал американский лидер на своей странице в "Твиттере".
Напомним, демонстранты заняли несколько центральных улиц Сиэтла, объявив эту территорию Автономной зоной Капитолийского холма. Полицейские получили приказ покинуть этот район, чтобы снизить уровень напряжённости.
Позже Дональд Трамп заявил, что Сиэтл захватили "внутренние террористы". Глава государства потребовал от местных властей остановить "этих безобразных анархистов", иначе это сделает он сам.