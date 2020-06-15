Трамп обвинил американские СМИ в молчании о массовых протестах в Сиэтле

— Кто-нибудь замечает, как мало публикующие фейки СМИ пишут о леворадикальном перевороте в Сиэтле? Это делается очень даже намеренно, потому что они знают, какое сильное влияние эта слабость и некомпетентность имеет в политическом плане. Мэру и губернатору должно быть стыдно за себя. Это можно легко исправить, — написал американский лидер на своей странице в "Твиттере".