Экспертиза подтвердила гибель афроамериканца в Атланте от выстрела полицейского

Причиной смерти афроамериканца Рейшарда Брукса 12 июня в Атланте, Штат Джорджия, стали полученные им огнестрельные ранения. Об этом сообщает газета The Atlanta Journal-Constitution.

— Брукс перенёс повреждение органов и кровопотерю из-за двух огнестрельных ранений в спину. Они стали причиной его гибели, — говорится в публикации.

Напомним, до этого в городе начались массовые протесты из-за гибели мужчины при задержании, которые переросли в беспорядки. Толпа подожгла ресторан быстрого питания, возле которого произошёл инцидент, и разгромила автозаправочную станцию неподалёку.