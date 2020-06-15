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Экспертиза подтвердила гибель афроамериканца в Атланте от выстрела полицейского

Эту информацию подтвердил окружной прокурор.

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Причиной смерти афроамериканца Рейшарда Брукса 12 июня в Атланте, Штат Джорджия, стали полученные им огнестрельные ранения. Об этом сообщает газета The Atlanta Journal-Constitution.

Брукс перенёс повреждение органов и кровопотерю из-за двух огнестрельных ранений в спину. Они стали причиной его гибели, — говорится в публикации.

Напомним, до этого в городе начались массовые протесты из-за гибели мужчины при задержании, которые переросли в беспорядки. Толпа подожгла ресторан быстрого питания, возле которого произошёл инцидент, и разгромила автозаправочную станцию неподалёку.

Ранее Лайф сообщал, что сотрудника полиции, который нанёс смертельное ранение, уволили из органов, его напарника перевели на административную работу.

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