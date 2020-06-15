В России с начала года выявлено 30 подпольных фабрик по производству алкоголя

В ходе первого квартала 2020 года Росалкогольрегулирование совместно с другими службами провело более 44 тысяч проверок компаний, которые занимаются производством спиртного. Установлено, что подавляющее большинство продукции данных предприятий поступило в продажу незаконными путями. Об этом сообщают "Известия".

— По результатам проведенных мероприятий из 186 тысяч декалитров проверенного этилового спирта и 580,7 тысячи декалитров алкогольной продукции 93,8% спирта и 87,6% алкогольной продукции производилось и продавалось незаконно, — говорится в сообщении.

Отмечается, что в общей сложности было выявлено 25 тысяч нарушений, большая часть из которых связана с несоблюдением правил торговли алкоголем (14 тысяч), вторым по распространённости стало отсутствие лицензии (2,7 тысячи), третьим — нарушение порядка учёта продукции (одна тысяча).