Самолёт Почты России экстренно сел в аэропорту Жуковского

Самолёт Ту-204 Почты России в понедельник поздно ночью совершил экстренную посадку в аэропорту подмосковного Жуковского. Как сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы, лайнер приземлился штатно.

По данным портала Flightradar24.com, самолёт вылетел в Якутск из Жуковского в 00:30, более трёх часов он находился в воздухе, совершая много кругов. Это было нужно для того, чтобы выработать топливо для безопасной посадки воздушного судна.