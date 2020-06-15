Самолёт Почты России экстренно сел в аэропорту Жуковского

Самолёт Ту-204 Почты России в понедельник поздно ночью совершил экстренную посадку в аэропорту подмосковного Жуковского. Как сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы, лайнер приземлился штатно.
По данным портала Flightradar24.com, самолёт вылетел в Якутск из Жуковского в 00:30, более трёх часов он находился в воздухе, совершая много кругов. Это было нужно для того, чтобы выработать топливо для безопасной посадки воздушного судна.
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Сообщается, что вероятной причиной экстренной посадки стало срабатывание датчика неисправности одного из двигателей лайнера. Экипаж принял решение вернуться в аэропорт Жуковского. В 03:38 самолёт Ту-204 благополучно приземлился, пострадавших нет.