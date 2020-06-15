Джонсон заступился за обвинённого в расизме Черчилля и призвал не переписывать историю

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон выступил в защиту знаменитого британского государственного деятеля Уинстона Черчилля, памятник которому вандалы в Праге исписали обвинениями в расизме. В статье для газеты Telegraph политик призвал не переписывать прошлое.

— Черчилль был сторонником самых разных взглядов за свою внушительную карьеру… Как это часто бывает, с течением времени менялся в целом и он сам.... Безумно обвинять его в расизме, когда он один стоял против расистской тирании, которая без сопротивления, которое он оказывал, захлестнула бы страну и остальную часть Европы, — заявил Джонсон.

Премьер отметил, что государственный деятель изменил свой взгляд на Индию и её способность получить независимость и построил мечеть в одном из лондонских парков.

Также политика возмутило, что власти Лондона закрыли памятник Уинстону Черчиллю фанерными щитами из-за опасений вандализма. Джонсон подчеркнул, что следует бороться с самой проблемой расизма, а не с его символами и попыткой переписать прошлое. Он объявил о создании межправительственной комиссии, которая будет рассматривать все аспекты неравенства в различных сферах жизни.