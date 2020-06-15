Протестующие в Атланте перекрыли автомагистраль — видео

Protestors Shut Down Interstate in #Atlanta after killing of unarmed black man who was sleeping in his car.— #AfricansForAfricans (@OfficialDM2020) June 14, 2020
Video: CNN#RayshardBrooks #BlackLivesMatter pic.twitter.com/V5dqgENOMj
В американском городе Атланта группа демонстрантов смогла перекрыть скоростную автомагистраль, которая соединяет штат Джорджия с соседними регионами. Видеозапись была показана в прямом эфире телеканала CNN.
Позже отрывки сюжета распространились по соцсетям. Как видно на представленных кадрах, несколько десятков человек вышли прямо на проезжую часть и встали наперекор движению, из-за чего на многополосной дороге растянулась длинная пробка из машин.
До этого в течение дня акции протеста проходили у того места, где 12 июня вечером во время задержания полицейскими был смертельно ранен афроамериканец Рейшард Брукс. Однако затем начался погром: собравшиеся сожгли заведение, на парковке которого произошёл инцидент, и разгромили заправку неподалёку.
Ранее Лайф сообщал, что сотрудника полиции, который нанёс смертельное ранение, уволили из органов, его напарника перевели на административную работу.