Протестующие в Атланте перекрыли автомагистраль — видео

Protestors Shut Down Interstate in #Atlanta after killing of unarmed black man who was sleeping in his car.



Video: CNN#RayshardBrooks #BlackLivesMatter pic.twitter.com/V5dqgENOMj — #AfricansForAfricans (@OfficialDM2020) June 14, 2020

В американском городе Атланта группа демонстрантов смогла перекрыть скоростную автомагистраль, которая соединяет штат Джорджия с соседними регионами. Видеозапись была показана в прямом эфире телеканала CNN.

Позже отрывки сюжета распространились по соцсетям. Как видно на представленных кадрах, несколько десятков человек вышли прямо на проезжую часть и встали наперекор движению, из-за чего на многополосной дороге растянулась длинная пробка из машин.

До этого в течение дня акции протеста проходили у того места, где 12 июня вечером во время задержания полицейскими был смертельно ранен афроамериканец Рейшард Брукс. Однако затем начался погром: собравшиеся сожгли заведение, на парковке которого произошёл инцидент, и разгромили заправку неподалёку.