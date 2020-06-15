НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Узнавай важные новости первым

Протестующие в Атланте перекрыли автомагистраль — видео

На некоторое время на дороге образовался многокилометровый затор.

1264

В американском городе Атланта группа демонстрантов смогла перекрыть скоростную автомагистраль, которая соединяет штат Джорджия с соседними регионами. Видеозапись была показана в прямом эфире телеканала CNN.

Позже отрывки сюжета распространились по соцсетям. Как видно на представленных кадрах, несколько десятков человек вышли прямо на проезжую часть и встали наперекор движению, из-за чего на многополосной дороге растянулась длинная пробка из машин.

До этого в течение дня акции протеста проходили у того места, где 12 июня вечером во время задержания полицейскими был смертельно ранен афроамериканец Рейшард Брукс. Однако затем начался погром: собравшиеся сожгли заведение, на парковке которого произошёл инцидент, и разгромили заправку неподалёку.

Ранее Лайф сообщал, что сотрудника полиции, который нанёс смертельное ранение, уволили из органов, его напарника перевели на административную работу.

Выбор редакции

Loading...