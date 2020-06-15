В Крыму отменены режим самоизоляции и обязательная обсервация для граждан РФ

Глава Крыма Сергей Аксёнов объявил, что с сегодняшнего дня на полуострове отменены режим самоизоляции и обязательная обсервация для приезжих россиян. Об этом он написал на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
— С 15 июня в Крыму отменён режим самоизоляции и обязательной обсервации для граждан Российской Федерации, — сообщил Аксёнов.
Напомним, ранее премьер-министр России Михаил Мишустин заявил о том, что страна начнёт открывать туристический сезон с 1 июля. Это коснётся самых вожделенных россиянами регионов — Кубани и Крыма. На полуострове призвали россиян смело бронировать отдых со второго месяца лета.