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В Крыму отменены режим самоизоляции и обязательная обсервация для граждан РФ

Ранее россиян призвали смело бронировать отдых на полуострове с 1 июля.

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Фото © Pixabay

Глава Крыма Сергей Аксёнов объявил, что с сегодняшнего дня на полуострове отменены режим самоизоляции и обязательная обсервация для приезжих россиян. Об этом он написал на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

С 15 июня в Крыму отменён режим самоизоляции и обязательной обсервации для граждан Российской Федерации, — сообщил Аксёнов.

Напомним, ранее премьер-министр России Михаил Мишустин заявил о том, что страна начнёт открывать туристический сезон с 1 июля. Это коснётся самых вожделенных россиянами регионов — Кубани и Крыма. На полуострове призвали россиян смело бронировать отдых со второго месяца лета.

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