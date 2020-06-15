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В Волгограде задержали подростка, который готовил нападение на школу — видео

Сотрудники ФСБ изъяли у него готовую самодельную бомбу, коктейли Молотова и холодное оружие.

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Видео © ФСБ России

В Волгограде сотрудники ФСБ предотвратили массовое убийство в школе, задержав подростка 2005 года рождения.

Отмечается, что у злоумышленника изъяли коктейли Молотова, готовую самодельную бомбу и холодное оружие. Кроме того, у него нашли инструкции по изготовлению взрывных устройств, а также по организации массовых убийств в школе. Пока не ясно, сделал эти записи сам подросток или их ему кто-то передал.

Также выясняется, были ли у задержанного сообщники. В отношении малолетнего жителя Волгограда возбуждено уголовное дело.

Ранее Лайф рассказывал, что сотрудники ФСБ предотвратили теракт в Симферополе.

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