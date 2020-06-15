В Волгограде задержали подростка, который готовил нападение на школу — видео

Отмечается, что у злоумышленника изъяли коктейли Молотова, готовую самодельную бомбу и холодное оружие. Кроме того, у него нашли инструкции по изготовлению взрывных устройств, а также по организации массовых убийств в школе. Пока не ясно, сделал эти записи сам подросток или их ему кто-то передал.