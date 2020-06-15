В Пензе из-за ситуации с коронавирусом перенесли Парад Победы

В Пензенской области 24 июня не будут проводить Парад Победы. Решение принято из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции, пояснил губернатор региона Иван Белозерцев.

— Ради сохранения здоровья людей 24 июня мы не будем проводить парад, перенесём его проведение на более поздний срок, — заявил Белозерцев на совещании, трансляция которого велась в его аккаунте в "Инстаграме".

По мнению губернатора, уже на этой неделе область перейдёт ко второму этапу снятия ограничений режима повышенной готовности, который в регионе ввели на период с 16 марта по 21 июня.