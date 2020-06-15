В Якутске отменили Парад Победы из-за ситуации с коронавирусом

Запланированный на 24 июня Парад Победы в Якутске не состоится из-за ситуации с коронавирусом в регионе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя администрации главы и правительства Якутии Афанасия Владимирова.

— В связи со сложившейся ситуацией с коронавирусной инфекцией режим самоизоляции в Республике Саха (Якутия) продлён до 21 июня. В связи с этим Парад Победы в городе Якутске проводиться не будет, — сказал он.

Однако Владимиров отметил, что на 24 июня запланированы и другие мероприятия, которые всё же состоятся. Так, на мемориале "Солдат Туймаады" в Якутске планируют открыть памятник якутскому снайперу. Также пройдёт показ техники военных лет и онлайн-акции. Как подчеркнул руководитель администрации главы и правительства республики, все указанные мероприятия будут проводиться с соблюдением всех профилактических мер и транслироваться на местных каналах для жителей.

До 21 июня включительно режим самоизоляции продлили и ввели в городских округах Якутск и Жатай, в Нерюнгринском, Мирнинском, Ленском, Алданском районах, а также в нескольких сёлах и посёлках. Кроме того, в селе Хонгор-Бие в Намском районе объявлен карантин.