В Москве от коронавируса выздоровело более 123 тысяч пациентов

В Москве выздоровело ещё 1549 пациентов с CoViD-19, общее число выздоровевших в столице достигло 123 240. Об этом рассказала заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

— За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровело ещё 1549 пациентов. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 123 240 человек, — уточнила она.

Вице-мэр добавила, что после лечения медики проводят серию специальных исследований, чтобы убедиться в том, что заболевание удалось перебороть.