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В Москве от коронавируса выздоровело более 123 тысяч пациентов

В мэрии отметили, что число переборовших коварное заболевание стремительно увеличивается.

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Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Сергей Киселёв

В Москве выздоровело ещё 1549 пациентов с CoViD-19, общее число выздоровевших в столице достигло 123 240. Об этом рассказала заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровело ещё 1549 пациентов. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 123 240 человек, — уточнила она.

Вице-мэр добавила, что после лечения медики проводят серию специальных исследований, чтобы убедиться в том, что заболевание удалось перебороть.

Ранее сообщалось, что у излечившихся от коронавируса россиян обнаружили общее необычное осложнение.

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